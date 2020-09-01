Посол в Словаччині привітав школу з вивченням української в Орябині з 60-річчям діяльності

Посол України в Словацькій Республіці Юрій Мушка привітав 1 вересня педагогічний колектив та учнів сільської школи з вивченням української мови в Орябині з 60-річчям від дня заснування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці.

Дипломат окремо відзначив роботу директорки школи пані Жанети Штефанікової, завдяки самовідданій праці та організаторським здібностям якої єдина сільська школа у Словаччині з вивченням української мови продовжує свою роботу.

Мушка також побажав міцного здоров’я, наснаги, здійснення творчих планів та задумів, а також і надалі залишатися міцним осередком української мови та культури на словацькій землі.