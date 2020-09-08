Світова федерація українських жіночих організацій презентувала четвертий випуск «Вісника»

Побачив світ черговий випуск «Вісника» Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці федерації в Фейсбуці.

«У цьому випуску ділимося найновішою інформацією про СФУЖО та діяльність українських жіночих організацій протягом останнього літнього місяця. Ми ознайомимо вас із попередніми підсумками Літературного конкурсу ім. Марусі Бек, дамо детальнішу інформацію про мадіапроєкт «З Україною в душі» та проінформуємо про нашу реакцію на найважливіші події місяця», - зазначається у випуску.

У віснику також повідомляється про проведення 25 жовтня чергових річних нарад СФУЖО, як вперше пройдуть в віртуальному форматі. Учасниками нарад стануть представники мережі СФУЖО з усього світу та партнери федерації. На нарадах підсумують діяльність за минулий рік та опрацюють стратегію діяльності СФУЖО на 2021 рік.

У випуску також розміщено вітання СФУЖО з приводу початку нового навчального року, особливо для шкіл діаспори, про збір допомоги (до 15 вересня) українцям в Лівані, які постраждали від вибуху в порту Бейрута 4 серпня тощо.

Детальніше із серпневим випуском «Вісника» можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомлялося, «Вісник СФУЖО» висвітлює різні напрямки діяльності Світової федерації українських жіночих організацій та її мережі, зокрема: суспільно-політичної, правозахисної, харитативної, культурно-просвітницької та інших, спрямованих на утвердження у суспільстві національних святинь та ідеалів, виховання нової генерації молоді, збереження національної ідентичності українців та їх духовних скарбів у сучасних умовах глобалізації.

Фото: Світова Федерація Українських Жіночих Організацій в Фейсбуці