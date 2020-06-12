Світова федерація українських жіночих організацій випустила перше інтернет-видання «Вісник СФУЖО»

Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) привітав Світову федерацію українських жіночих організацій (СФУЖО) з першим випуском інтернет-видання «Вісник СФУЖО».

Про це йдеться на сторінці ЦДЗАЗУ в Facebook.

«Вітаємо з першим випуском інтернет-видання "Вісник СФУЖО"», - повідомляється в дописі.

Як зазначається, це перший травневий випуск оновленої версії інтернет-видання «Вісник СФУЖО», що «висвітлює різні напрямки діяльності СФУЖО та її мережі, зокрема суспільно-політичної, правозахисної, харитативної, культурно-просвітницької та інших, спрямованих на утвердження у суспільстві національних святинь та ідеалів, виховання нової генерації молоді, збереження національної ідентичності українців та їх духовних скарбів у сучасних умовах глобалізації».

Як повідомляється, «Вісник СФУЖО» у подальших щомісячних випусках планує регулярно інформувати своїх читачів про поточну діяльність координаційної надбудови СФУЖО та українських жіночих організацій у світі.

«Ми переконані, що світ повинен бачити щоденну копітку працю світового українського жіноцтва, яке, не покладаючи рук, за любих обставин дбає про збереження духовних цінностей нашого народу та свою духовну Батьківщину Україну», – таке бачення майбутнього «Вісника» висловила перша заступниця голови СФУЖО Є.Петрова.

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У ЦДАЗУ побажали редакторському колективу «Вісника СФУЖО» творчого успіху, а багатотисячній аудиторії читачів - стати ще й дописувачами «Вісника» та долучатися до різноманітних проєктів та акцій СФУЖО.

Детальніше про діяльність СФУЖО можна дізнатися, зокрема, з відеоролика.

Фото: Facebook - Світова Федерація Українських Жіночих Організацій (з архіву), Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica (TsDAZU)