Організована діаспора важлива у зміцненні міжнародної підтримки реформ і євроінтеграції України – Ґрод

Президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод відзначив вагому роль організованої української діаспори в розбудові міжнародної підтримки стратегічного курсу реформ та європейської інтеграції України.

Про це він сказав під час віртуальної зустрічі проводу СКУ зі співголовою Парламентської асамблеї Східного Партнерства (Euronest), євродепутатом, колишнім прем’єр-міністром Литви Андріусом Кубілюсом, передає Укрінформ з посиланням на сайт Світового конґресу українців.

«СКУ готовий і надалі зміцнювати міжнародні коаліції на підтримку стратегічного курсу реформ та європейської інтеграції України. Українські громади в ЄС, об’єднані СКУ, є ключовими в розбудові такої підтримки – у співпраці з депутатами Європейського парламенту від своїх країн, урядами, парламентами та громадянським суспільством» - зазначив Ґрод.

Повідомляється, що в зустрічі взяли участь також голова Міжнародної ради СКУ експосол Канади в Україні Роман Ващук, виконавчий директор СКУ Марія Купріянова та представники Офісу СКУ в Брюсселі Ігор Хохоляк та Анна Яворська.

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Як зазначається, президент СКУ подякував Кубілюсу за його послідовну підтримку України.

У свою чергу, євродепутат наголосив на важливості потужної міжнародної стратегії України в розбудові міжнародних коаліцій підтримки, навівши історичний приклад Литви.

Учасники заходу відзначили визначну роль України в Східному партнерстві, а також обговорили подальшу європейську інтеграцію і хід реформ в Україні.