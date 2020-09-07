Організована діаспора важлива у зміцненні міжнародної підтримки реформ і євроінтеграції України – Ґрод
Про це він сказав під час віртуальної зустрічі проводу СКУ зі співголовою Парламентської асамблеї Східного Партнерства (Euronest), євродепутатом, колишнім прем’єр-міністром Литви Андріусом Кубілюсом, передає Укрінформ з посиланням на сайт Світового конґресу українців.
«СКУ готовий і надалі зміцнювати міжнародні коаліції на підтримку стратегічного курсу реформ та європейської інтеграції України. Українські громади в ЄС, об’єднані СКУ, є ключовими в розбудові такої підтримки – у співпраці з депутатами Європейського парламенту від своїх країн, урядами, парламентами та громадянським суспільством» - зазначив Ґрод.
Повідомляється, що в зустрічі взяли участь також голова Міжнародної ради СКУ експосол Канади в Україні Роман Ващук, виконавчий директор СКУ Марія Купріянова та представники Офісу СКУ в Брюсселі Ігор Хохоляк та Анна Яворська.
Як зазначається, президент СКУ подякував Кубілюсу за його послідовну підтримку України.
У свою чергу, євродепутат наголосив на важливості потужної міжнародної стратегії України в розбудові міжнародних коаліцій підтримки, навівши історичний приклад Литви.
Учасники заходу відзначили визначну роль України в Східному партнерстві, а також обговорили подальшу європейську інтеграцію і хід реформ в Україні.