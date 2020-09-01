В Каїрі встановили пам’ятний хрест на честь українського адмірала

У столиці Єгипту Каїрі на цвинтарі монастиря Св. Георгія відбулись урочисті заходи з нагоди встановлення хреста та меморіальної таблички на вшанування адмірала Андрія Покровського, який 1944 року знайшов на цій землі свій останній спочинок.

Про це повідомляє Посольство України в Єгипті в Фейсбуці, передає Укрінформ.

У церемонії, яка відбулася 28 серпня, взяли участь Блаженніший Папа і Патріарх Александрійський і всієї Африки Феодор ІІ та настоятель монастиря Св. Георгія у Каїрі Високопреосвященний архімандрит Дамаскінос Аль-Азраї, які того дня відслужили урочисту літургію, посол Євген Микитенко, дипломати посольства України у Каїрі, представники української та грецької громад Єгипту та запрошені єгипетські громадяни.

Перед присутніми виступив керівник військового аташату посольства України у Каїрі полковник Олександр Чернов.

Як зазначається, Андрій Георгійович Покровський (1862-1944) – будівничий Національного флоту України у 1917-1918 роках, адмірал, головний командувач портів Чорного і Азовського морів, міністр морських справ Української Держави. Із 1919 року вимушено жив в еміграції (Болгарія, Австрія, Бельгія). У 1938 році переїхав до Єгипту та проживав у Каїрі, де помер у 1944 році.

У своєму повідомленні посольство процитувало членкиню Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, професорку Ларису Левченко, яка вже декілька років досліджує життя та спадщину Андрія Покровського.

«Розроблення й впровадження програми розбудови Українського державного флоту, заснування штабу флоту в Одесі, створення бригади мінних тральщиків та очищення Чорного моря від мін, повернення українських кораблів, захоплених німецьким та австро-угорським командуванням, створення Корпусу морської берегової охорони – це ще не весь здобуток А. Г. Покровського», - зазначила Левченко.

Як зауважили в диппредставництві, адмірал Покровський стояв біля витоків Українського державного флоту, був його справжнім творцем, сприяючи нашій обороноздатності й державності, і українці назавжди збережуть добру пам’ять про нього.

Фото: Посольство України в Єгипті / Embassy of Ukraine in Egypt в Фейсбуці