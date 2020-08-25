У Словаччині відбулася Служба Божа українською

У Братиславі відправили богослужіння української мовою та панахиду за загиблими захисниками України.

Про це повідомляє посольство України в Словацькій Республіці на сторінці в Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, у Службі Божій, що відбулася 23 серпня з нагоди празника Преображення Господнього (Спаса), взяли участь співробітники посольства України, представники української громади Словаччини.

Святкове богослужіння відправив Отець Андрій у церкві Святої Розалії м. Братислави, під час якої освятив фрукти.

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Фото: Veľvyslanectvо Ukrajiny v SR/Посольство України в Словацькій Республіці в Фейсбуці