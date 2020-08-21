В Україні зареєстрували національний рекорд за кількістю пам'ятників Шевченку за кордоном

В Україні зареєстрували національний рекорд за кількістю пам'ятників Шевченку за кордоном

Укрінформ
Міністерство закордонних справ зареєструвало національний рекорд за кількістю пам'ятників видатному українському письменнику, митцю, громадському діячу Тарасу Шевченку за кордоном.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба міністерства у Фейсбуці.

«Напередодні Дня Незалежності Міністерство закордонних справ вперше офіційно зареєструвало національний рекорд - за кількістю пам'ятників одному з наших видатних співвітчизників за кордоном. Думаємо, ви точно вже здогадались, про кого йдеться. Так, наш рекордсмен та абсолютний переможець - Тарас Григорович Шевченко», - йдеться у повідомленні.

Всього нарахували 78 пам'ятників Шевченку в 42 країнах світу.

«Мене завжди вражало, що ледь не всюди за кордоном, куди не поїдь, знайдеш пам’ятник Кобзареві. І ось ми провели дослідження кількості пам’ятників, підготували доказову базу і напередодні Дня Незалежності офіційно зафіксували національний рекорд - за найбільшу кількість пам’ятників за кордоном одній людині. І ця одна людина - Тарас Шевченко. Але, звісно, це не про монументи. Це нагадування про єдність великого українського народу», - цитує пресслужба очільника МЗС Дмитра Кулебу.

Як зазначається, Україна - всюди, де є пам’ятник Кобзареві, де є хоча б одна людина, яка каже про себе «Я - українець»: від Австралії до Парагваю, від Пекіна до Парижа, від Лівану до Святого Престолу,  від Прудентополіса у Бразилії до Вінніпега у Канаді.

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Зауважується, що пам'ятники Кобзареві - традиційні «місця сили» української громади за кордоном. «Впевнені, що й на 29-ту річницю Незалежності вони стануть центрами святкування для осередків світового українства в різних країнах.  Звісно ж, і з належним дотриманням всіх карантинних заходів та застережень», - йдеться у повідомленні.

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