В музеї на Волині відбувся захід, присвячений українській діаспорі

У райцентрі Камінь-Каширського району Волинської області в краєзнавчому музеї започаткували новий культурно-просвітницький проєкт «Літні зустрічі в музеї», і темою першого заходу стала «Еміграція. Українська діаспора».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал «Стожари» з посиланням на місцеве видання kamin.rayon.in.ua.

Зазначається, що проєкт створений, аби здійснювати просвітницьку діяльність і розповідати краянам про небайдужих людей, котрі долучаються до розбудови України, рідного краю, ведуть активну громадянську діяльність, сприяють збереженню національної культурної спадщини; знайомити з талановитими й непересічними особистостями Камінь-Каширщини й не тільки.

На заході були присутні друзі музею, краєзнавці, колеги, педагоги, представники української діаспори. Учасники спілкувались про відомих емігрантів з України та Камінь-Каширщини, активну патріотичну діяльність української діаспори за кордоном, слухали родинні емігрантські історії й презентували книгу Вадима Карпіка «Нік».

Вадим Карпік – вчитель за професією. Він народився і живе в селі Раків-Ліс, цікавиться історією, краєзнавством, пише і видає книжки. Нещодавно побачила світ його книга «Нік», в якій йдеться про емігрантське життя в Канаді свояка Карпіка з Раків-Лісу. На зустрічі автор розповів, що саме спонукало його дослідити та вивчити родинну емігрантську історію, як довелось випускати нову книгу у світ, та подарував один примірник для бібліотеки музею.

Учасники заходу спілкувались також про активну, патріотично налаштовану громадянську позицію землячок-емігранток, уродженок Каменя-Каширського.

Зокрема, Ірина Матвійчук проживає в США, працює журналісткою телерадіоорганізації «Голос Америки» в команді Мирослави Гонгадзе.

Аліна Тимкович вже понад 10 років мешкає в Данії й опікується суботньою українською школою в місті Вайне.

Ольга Ліщинська з 2018 року перебуває в Канаді як членкиня Міжнародної громадської організації українців (МГОУ) «Четверта хвиля» і заступниця голови з волонтерського руху.

«Вони проживають в різних країнах і навіть континентах, але однаково ведуть величезну благодійницьку, волонтерську, культурно-просвітницьку, популяризаторську роботу, розповідають світові правду про Україну та українців», – йдеться у публікації.Під час заходу Даринка Гарбарчук виконала пісню про долю матері-емігрантки.

Після закінчення зустрічі гості оглянули виставлені особисті речі земляків-емігрантів, листи з-за кордону, книги, видані українською діаспорою, інші музейні предмети та спілкувались про емігрантські долі.

Фото: kamin.rayon.in.ua