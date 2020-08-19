Союз українців Румунії організував літературний вечір «Українські поети Бухареста»

Комітет Бухарестської філії Союзу українців Румунії (СУР) провів у режимі онлайн літературний вечір «Українські поети Бухареста».

Про це повідомляється на сторінці СУР в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Під час українсько-румунського вечора, що відбувся 15 серпня, Голова Бухарестської філії СУР Михайло Трайста зачитав вітання Голови Союзу українців Румунії депутата румунського парламенту Миколи Мирослава Петрецького.

Трайста також представив аспекти з життя та літературної творчості українських поетів Бухареста Івана Ковача, Михайла Михайлюка, Миколи Корсюка, Івана Непогоди та Степана Ткачука.

Про роль літератури як містка між двома культурами розповів румунський літературний критик Дай Йоан Марта.

Уривки з власних творів прочитали румунські письменники та поети Крістіан Гіка, Магда Беческу, Дан Йоан Марта, Тудорел Чоботару, Штефан Апостол, Андрада Інгріт Маран та Кетелін Кодру.

Фото: Укрінформ та Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Фейсбуці