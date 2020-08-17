У Кінгстоні відновили пам’ятник українсько-канадському ветерану Першої світової

Українська діаспора в Кінгстоні відновила пам’ятник ветерану Першої світової війни українському канадцю Микиті Натальському, похованому на цвинтарі Катаракі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Kingston Whig-Standard. Посиланням на публікацію поділився Конгрес українців Канади на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Я дуже радий, що ми це зробили, тому що це відомий український канадець, який служив у Канадських експедиційних військах за часів Першої світової війни, і я думаю, що про нього потрібно пам'ятати. Ми переконалися, що пам’ятник Натальському буде стояти, напис буде розбірливим і буде об’єктом пам'яті щонайменше ще сто років», - сказав президент Українсько-канадського клубу Кінгстона Любомир Луцюк.

Розповідається, що вперше погіршення стану надгробних плит Луцюк зауважив у День пам’яті (Remembrance Day) в 2019 році, коли він прийшов сюди віддати свою пошану.

«Я помітив, що помаранчевий лишайник дуже швидко поширюється по поверхні цього надгробка. Дійшло до того, що читати надпис було практично неможливо», - сказав президент клубу.

У керівництві кладовища та відповідній комісії заперечили відповідальність за утримання надгробку. Оскільки невеличка громада не мала коштів на те, аби відновити пам’ятник самотужки, Луцюк звернувся до Українсько-канадського фонду ветеранів при Фундації Шевченка (Shevchenko Foundation) по допомогу для фінансування реставрації, і фонд підтримав проєкт.

Пандемія COVID-19 затримала процес відновлення надгробку, але наразі «пам'ятник відновлено до досконалості», йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, Луцюку про Натальського розповів у 1978 році Мітч Андрійський, активіст українсько-канадського клубу до самої смерті в липні 2020 року. Він був сином Івана Андрійського - одного з перших українських іммігрантів у Кінгстоні та людини, що встановила надгробок Натальському, у якого не було тут родини.

Натальський іммігрував у Кінгстон із Західної України незадовго до Першої світової війни. Оскільки на той час Україна була частиною Австро-Угорської імперії, Натальський прибув з австрійським паспортом.

Коли почалася війна, Натальському загрожувало інтернування як громадянину ворожої держави. Один з таких таборів для інтернованих знаходився прямо в Кінгстоні, у форті Генрі.

Українець представився російським громадянином і був зарахований до 59-го піхотного батальйону Канадських експедиційних військ. Його відправили за кордон для боїв на Західному фронті, де він отримав серйозні поранення. Після війни Натальський повернувся в Кінгстон. Помер у 1922 році.

Фото: зі сторінки thewhig.com