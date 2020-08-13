СКУ запрошує діаспорян на менторський семінар

Світовий Конґрес Українців (СКУ) запрошує представників українських громадських організацій у діаспорі на черговий менторський семінар.

Про це СКУ повідомляє на сторінці у Фейсбук, передає Укрінформ.

«Вже в цю суботу, 15 серпня, спеціально запрошені спікери будуть говорити про «Мистецтво адвокації: як громадам взаємодіяти з державою»», - йдеться у дописі.

Модератом виступить виконавчий директор СКУ Марія Купріянова, спікерами – Борис Вжесневський, колишній депутат парламенту Канади; Микола Мирослав Петрецький, депутат парламенту Румунії, президент Союзу українців Румунії та Тарас Багрій, голова Конгресу українців Канади - відділ Торонто, керівник менторської програми СКУ.

Даний семінар відбудеться о 16:00 за київським часом (9:00 за Торонто).

Для участі необхідно проти реєстрацію за посиланням.

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