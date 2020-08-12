Польща висунула на Оскар фільм про українського мігранта

Комедійну драму польських режисерів Малгожати Шумовської та Міхала Енглерта "Ніколи більше не піде сніг" (Never Gonna Snow Again) про українського мігранта висунуто на Оскар 2021 від Польщі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Hollywood Reporter.

Як зазначається, Польща стала першою з країн, яка обрала стрічку, що представлятиме її на Оскарі наступного року.

Головні ролі у стрічці грають українсько-британський актор Алек Утгофф, відомий за роллю в серіалі «Дивні дива» та польська актриса Агата Кулеша. Персонаж Утгоффа – український мігрант, що працює масажистом в Польщі.

Світова прем'єра роботи Шумовської та Енгелерта відбудеться на цьогорічному Венеціанському міжнародному кінофестивалі у вересні.

Малгожата Шумовська — польська кінорежисерка, сценаристка і продюсерка. Лауреат та номінант багатьох фестивальних та професійних кінематографічних нагород. У 2015 році вийшов фільм Шумовської «Тіло», за який режисерка отримала «Срібного ведмедя» за найкращу режисуру на 65-му Берлінському кінофестивалі.

Як повідомляв Укрінформ, 93-тя церемонія нагородження кінопремії "Оскар" відбудеться 25 квітня 2021 року. Стрічки, які претендуватимуть на золоту статуетку, Американська академія кіномистецтва оголосить 31 березня.

Фото: hollywoodreporter.com