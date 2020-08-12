Польща висунула на Оскар фільм про українського мігранта
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Hollywood Reporter.
Як зазначається, Польща стала першою з країн, яка обрала стрічку, що представлятиме її на Оскарі наступного року.
Головні ролі у стрічці грають українсько-британський актор Алек Утгофф, відомий за роллю в серіалі «Дивні дива» та польська актриса Агата Кулеша. Персонаж Утгоффа – український мігрант, що працює масажистом в Польщі.
Світова прем'єра роботи Шумовської та Енгелерта відбудеться на цьогорічному Венеціанському міжнародному кінофестивалі у вересні.
Малгожата Шумовська — польська кінорежисерка, сценаристка і продюсерка. Лауреат та номінант багатьох фестивальних та професійних кінематографічних нагород. У 2015 році вийшов фільм Шумовської «Тіло», за який режисерка отримала «Срібного ведмедя» за найкращу режисуру на 65-му Берлінському кінофестивалі.
Як повідомляв Укрінформ, 93-тя церемонія нагородження кінопремії "Оскар" відбудеться 25 квітня 2021 року. Стрічки, які претендуватимуть на золоту статуетку, Американська академія кіномистецтва оголосить 31 березня.
Фото: hollywoodreporter.com