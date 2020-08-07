Український театр у Фінляндії готує нові прем’єри

Український театр у Фінляндії повідомив про проботу над рядом прем’єрних вистав, які незабаром будуть представлені глядачам.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Фейсбук-сторінку театру.

Зокрема, готується до виходу вистава за п’єсою українського драматурга Юрія Васюка «Собака». Як зазначається, цей твір торік посів перше місце в номінації «Драматургія» на на Міжнародному літературному конкурсі «Коронація слова».

У виставі, яку ставить режисер Ігор Фрей, йдеться про те, що « комусь в житті щастить і він отримує все і одразу, а комусь, щоб вижити в цьому світі, постійно доводиться пристосовуватись. Під родину, під кохану людину, під владу, під друзів, під моду… Під суспільну думку», - йдеться у дописі.

За сюжетом, якось до будинку заможного політика-бізнесмена потрапляє собака. Але не звичайна, а Собака-Людина. «Так, звичайна людина, вже немолодий чоловік, який на догоду Хазяїну прикидається собакою. І тепер усі мешканці котеджу мають звикати – пристосовуватися – до правил цієї дивної гри. Адже всі вони по-своєму «заручники»… «Полонені» обставин, родинних проблем, грошей, кохання, власних ілюзій… І поки вони змушені танцювати цей «собачий вальс», моторошна гра Хазяїна заходить все далі… На що здатен той, хто має владу та відчуває повну безкарність? І як же довго можуть мовчати ті, хто від нього залежить?», - розповідається у соцмережі.

Як зазначається, «ця вистава про нас із вами. Про тих, хто нас оточує, про тих, чиї вчинки нам безпечніше не помічати, про тих, хто бреше нам щодня з екранів телевізора, про тих, в чиїй присутності нам безпечніше мовчати, про тих, від кого ми залежимо в той чи інший період життя… Та про тих, у кого ми самі можемо одного дня перетворитися».

Наступна прем'єра - вистава «Beautiful Life» за п'єсою відомої сучасної української драматургині, володарки першої премії Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» 2015 та 2018 років Марини Смілянець, зазначається в соцмережі.

«Це історія життя двох людей, які кохали одне одного, але не мали можливості бути разом. На схилі літ вони розуміють, що наче й прожили життя правильно, але щасливими так і не були. І ось доля дарує їм останню зустріч. Хотілося, щоб глядачі зрозуміли, аби їхнє життя не пройшло так, як у героїв вистави, треба робити все для того, аби бути поруч з коханими людьми якомога довше, частіше, і й попри всі обставини. Не потрібно витрачати час на страхи і думки про те, що подумають інші. Головне - це любов і за неї треба боротися. І насамперед потрібно прислухатися саме до голосу свого серця», - розповідається в дописі.

Як додається, ця п'єса - своєрідний меседж, аби люди, у яких є ще час, попри всі перешкоди, обставини чи вік могли ризикнути, змінити і змінювали б своє життя.

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Ще одна прем’ера - вистава «Paris-France-Transit» - комедії за всесвітньо відомою п’єсою Марка Камолетті «Боїнг-Боїнг». Як зазначається, вона є однією з найочікуваніших прем’єр Українського театру в Фінляндії.

««Боїнг-Боїнг» не просто комедія, а символ французьких 60-х, такий же, як, наприклад, «Шербурзькі парасольки» або «Дівчата з Рошфора»», - йдеться у дописі.

Як повідомляється, сюжет комедії «Боїнг-Боїнг» розгортається у будинку паризького ловеласа Бернара і розповідає про його роман з трьома чарівними стюардесами. Обраниці літають на різних авіалініях, і це змушує винахідливого жениха підлаштовувати своє життя під розклад «прильоту-відльоту» усіх «наречених». Та рано чи пізно навіть найнадійніша схема може зруйнуватися через незаплановану затримку авіарейсу. І тоді починається найцікавіше.

Нагадується, що вперше ця п’єса була поставлена у 1960 році в одному з великих паризьких приватних театрів «Comedie Caumartin». З тих пір вистава йшла в Парижі по 18 вересня 2004 року в режимі щоденного показу при повних аншлагах. Камолетті ще за життя став класиком французького театру. А його п’єса увійшла до «Книги рекордів Гіннеса» як французька комедія, що має найбільшу кількість постановок за кордоном – вона поставлена в 60 країнах світу.

«Вистава пролетить на одному диханні: драматург, режисер, хореограф та акторський ансамбль не дадуть сумувати жодної секунди, і як результат – комедія, яку неможливо пропустити! Зацікавилися? То ж слідкуйте за афішею!», - заохотили в театрі.

Прем'єрні вистави готує головний режисер театру Ігор Фрей.

Фото: Ukrainian Theater in Finland в Фейсбуці