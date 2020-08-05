Ілюстраторка з Нью-Йорка створила книгу, яка допомагає іноземцям у вивченні української мови

Українська художниця та ілюстраторка Юлія Осика з Нью-Йорка створила книгу, яка допомагає іноземцям вчити українську.

Як передає Укрінформ, про це розповідається в відеосюжеті «Голосу Америки».

За словами авторки, ідея створення книжки, яка б допомогла англомовним спікерам краще зрозуміти Україну та вивчити мову, у неї виникла випадково: з’явилося бажання зробити щось суто українське, але «не в контексті війни, економіки, корупції, Росії, а просто про Україну».

Осика зазначила, що вона не письменниця, не філологиня: її інструменти - це малювання. За словами авторки, вона зробила «простеньку для сприйняття книжку, яка може підійти будь-кому».

Робота над книгою тривала кілька місяців. Спочатку Осика вимальовувала ескізи для різних слів. Коли створила ілюстрації, почала думати про текст.

Як зазначається, один з домінуючих образів у книжці, який презентує інформацію, - баба.

За словами авторки, це, по-перше, пов’язано зі спогадами про її бабусю. А по-друге, зауважила ілюстраторка, бабуся - «це така людина, я думаю, в кожній сім’ї, яка прищеплює якість традиції, розказує про якісь речі».

Книга наразі розміщена для безкоштовного завантаження на Амазоні та в Айбуксі. За словами Юлії, лише за перші кілька днів її скачали більше 50 разів.

Авторка вже отримала і кілька відгуків. «Дуже здивувало те, що мені навіть американці пишуть, причому, наскільки я зрозуміла, у них немає жодних зв’язків ні з чим українським. Але пишуть, що їм цікаво, вони собі скачали (книгу – ред.) і вчать», - додає Осика.

Однією з перших читачок книги стала Шила Боненбергер. Жінка розповідає, що кілька років тому вона відвідала Україну і тоді намагалася хоча б трішки вивчити українську мову, але давалася вона вкрай непросто.

«Для мене це дуже важка мова, і записи, які я слухала, всі фокусувалися на подорожах та бізнесі. Це, звичайно, корисна інформація, але це не те, що я шукала. Тому, коли я побачила цю книжку, то подумала, що вона просто чарівна», - зазначила Боненбергер.

Вона додала: «Мені особливо подобається, що це презентовано бабусею, бо бабуся для мене – це символ традицій, сили та любові, дуже добрий символ, який ніби може взяти тебе за руку та показати культуру та країну, а також мову».

Осика пильно слідкує за реакцією читачів. Авторка не виключає, що в перспективі книга буде доповнена розділами для дітей.

Крім того, ілюстраторка зараз думає над тим, щоб трансформувати видання також в інтерактивну книгу, яку можна було б завантажувати як додаток в мобільний телефон.

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Як повідомляється, Юлія Осика родом з Дніпра. Ще школяркою вона приїхала на навчання до США, за кілька років повернулася в Україну. Проте згодом вирішила знову їхати до Сполучених Штатів та здобувати тут вже другу вищу освіту. Зараз разом зі своїм чоловіком мешкає в Нью-Йорку. Працює моушн-дизайнером (англ. motion designer) в компанії «Фейсбук».

Відео: Голос Америки