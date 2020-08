В посольстві в Бельгії вручили посвідчення закордонних українців

В Посольстві України в Бельгії відбулася церемонія вручення посвідчень закордонних українців Оксані, Андрію та Надії Сеничак.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбук.

«Закордонні українці продовжують робити свій внесок у розбудову української держави, популяризацію української культури та підтримку української мови за кордоном. Посвідчення засвідчує належність особи або її предків до української нації та визнання нею України батьківщиною свого етнічного походження», - йдеться у повідомленні.

Фото: Embassy of Ukraine in the Kingdom of Belgium в Фейсбук