Статус закордонного українця отримали ще 58 осіб
Про це повідомляє Управління закордонного українства МЗС України на своїй сторінці в Facebook.
«15 липня 2020 року під головуванням заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара відбулося 46-те засідання Національної комісії з питань закордонних українців, рішенням якої статус закордонного українця отримали ще 58 іноземців українського походження», - йдеться у дописі.
Зазначається, що серед них є й ті, хто планує взяти участь у вступній кампанії до закладів вищої освіти України, з урахуванням того, що держава забезпечує встановлення квоти прийому до вищих навчальних закладів України у межах державного замовлення для осіб, які набули статусу закордонного українця.
Учасники чергового засідання обговорили шляхи удосконалення роботи Національної комісії з питань закордонних українців, оформлення відповідних рішень та можливості зміни бланку посвідчення закордонного українця.
Фото: Управління закордонного українства МЗС України в Facebook