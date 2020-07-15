Статус закордонного українця отримали ще 58 осіб

Рішенням Національної комісії з питань закордонних українців статус закордонного українця надано ще 58 іноземцям українського походження.

Про це повідомляє Управління закордонного українства МЗС України на своїй сторінці в Facebook.

«15 липня 2020 року під головуванням заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара відбулося 46-те засідання Національної комісії з питань закордонних українців, рішенням якої статус закордонного українця отримали ще 58 іноземців українського походження», - йдеться у дописі.

Зазначається, що серед них є й ті, хто планує взяти участь у вступній кампанії до закладів вищої освіти України, з урахуванням того, що держава забезпечує встановлення квоти прийому до вищих навчальних закладів України у межах державного замовлення для осіб, які набули статусу закордонного українця.

Учасники чергового засідання обговорили шляхи удосконалення роботи Національної комісії з питань закордонних українців, оформлення відповідних рішень та можливості зміни бланку посвідчення закордонного українця.

Фото: Управління закордонного українства МЗС України в Facebook