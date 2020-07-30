Українці в ПАР підтримали флешмоб «Крим – це Україна»
Про це йдеться на сторінці асоціації в Facebook.
«6 років тому російські військові анексували Крим. Час минає, але ми не забуваємо, що «Крим – це Україна»!», - зазначили в громаді.
В асоціації нагадали, що торік у самому серці Кейптауна українські художники Тетяна Гурн (Tatiana Hurn) та Олександр Никитюк (@AlexsandrNikitiuk) створили мурал «Херсонеський маяк», який нагадує про любов до всіх українців, і тих, які змушені були залишити свої домівки в Криму.
«Анексія Росією Криму - це порушення міжнародного права, яке встановлене після Другої світової війни», - наголосили в асоціації і закликали всіх українців та південноафриканців сьогодні, 30 липня, долучитися до інформаційного флешмобу «Крим – це Україна» (#CrimeaIsUkraine).
Як повідомлялося, міністерство закордонних справ України закликало підтримати 30 липня кампанію «Крим – це Україна», яку ініціював користувач твітера з Великої Британії Алекс Кінґ. Він веде сторінку Glasnost Gone, яка має понад 10 тисяч підписників.
«30 липня – День кампанії #CrimeaIsUkraine. Можливість для всіх нас використовувати хештег, висвітлити вторгнення Росії та 6-річну окупацію українського Кримського півострова», – йдеться в повідомленні «Радіо Свобода».
Речниця МЗС України Катерина Зеленко закликала підтримати цю кампанію.
«Ми закликаємо вас підтримати чудову ініціативу, щоб висвітлити 6-й рік російської окупації Криму і висловитися про це, використовуючи хештег #CrimeaIsUkraine 30 липня. Не мовчіть про речі, які мають значення!» – написала Зеленко у Twitter.
Фото: Укрінформ, Ukrainian Association of South Africa Українська Асоціація в ПАР у Facebook