Студенти з Румунії отримали сертифікати про участь в програмі «Крок до України»

Десять студентів з Румунії, які взяли участь у Міжнародній літній школі україністики «Крок до України» за сприяння Союзу українців Румунії (СУР), отримали відповідні сертифікати.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Facebook.

«За фінансового сприяння Союзу українців Румунії в період з 13 по 26 липня 2020 року десятеро студентів, які вивчають українську мову та літературу в Бухарестському, Клузькому та Сучавському університетах Румунії, взяли участь у Міжнародній літній школі україністики «Крок до України» (через пандемію коронавірус - в режимі онлайн), організованій Міжнародним інститутом освіти, культури та зв'язків з діаспорою (MIOK) Національного університету «Львівська політехніка», Україна», - йдеться у дописі.

Як зазначається, у МІОК вручили віртуально сертифікати студентам, оригінали яких вже були надіслані до СУР. Таким чином, на церемонії урочистого вручення, організованій проводом СУР, сертифікати отримають Себастьян Дінке, Александра Петріке, Александра Йорга, Флорентина-Адріана Опрою з Бухарестського університету; Михайло Романюк, Андрея Цудик, Лариса-Йоана Попадюк з Клузького університету; Юліана-Марія Зебренюк, Анка Габрієла Бучецька, Юстина Петрашук з Сучавського університету.

Повідомляється, що протягом двох тижнів навчання студенти з Румунії разом зі студентами з Аргентини, Бразилії, Іспанії, Німеччини та Польщі прослухали інтенсивний курс з української мови як іноземної, мали щоденні розмовні практики з носіями мови та дискусійні клуби за участю відомих особистостей, курс знайомства з українською культурою – від фольклору до сучасного мистецтва.

В урочистому закритті ХІІІ Міжнародної літньої школи україністики «Крок до України» в режимі онлайн взяла участь і Генеральна секретарка СУР Ірина-Люба Горват, яка передала вітання від імені голови СУР депутата Миколи-Мирослава Петрецького, представила аспекти українського шкільництва в Румунії та подякувала MIOK за плідну співпрацю.

Директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою (MIOK) Ірина Ключковська в листі, адресованому голові CУР, зазначила: «Цінуємо Ваше сприяння у навчанні на нашій літній школі групи студентів із Румунії, що свідчить про Вашу активну позицію та діяльність».