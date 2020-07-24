Суд Москви підтвердив, що Світовий конгрес українців – небажана організація в РФ

Московський міський суд визнав законним рішення Генеральної прокуратури Росії про визнання небажаною діяльності в РФ Світового конгресу українців (Ukrainian World Congress).

Про це повідомляє Російське агентство правової та судової інформації з посиланням на Генпрокуратуру РФ.

Повідомляється, що розглянувши апеляційну скаргу СКУ, Мосміськсуд відхилив її та залишив чинним рішення суду першої інстанції.

СКУ було визнано небажаною організацією на території РФ у 2019 році, після чого представники світової організації української діаспори звернулися до суду РФ з адміністративним позовом про визнання цього рішення незаконним. За результатами його розгляду 11 березня 2020 року Тверський суд Москви в задоволенні позову відмовив.

Як повідомив кореспонденту Укрінформу адвокат Микола Полозов, який входить до команди захисту СКУ, в той же день у Мосміськсуді розглядався апеляційний позов фонду "Свободная Россия" (Free Russia Foundation), інтереси якого представляв російський адвокат Вадим Прохоров. І в цьому випадку в апеляції також було відмовлено.

Читайте також: Україна порушила в ОБСЄ питання дискримінації українців у Росії

Як відомо, в липні 2019 року влада Росії визнала Світовий конгрес українців "небажаною організацією», заявивши, що діяльність організації становить "загрозу засадам конституційного ладу і безпеки Росії".

Як повідомляв Укрінформ, 4 червня 2020 року постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ закликав Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Ламберто Заньєра негайно відреагувати на репресивні і дискримінаційні дії російської влади щодо української громади на території РФ. Як приклад, він вказав на закриття єдиної у Росії Бібліотеки української літератури, а також заборону діяльності Світового конгресу українців на території РФ.