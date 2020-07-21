Всеізраїльському об’єднанню вихідців з України – 32 роки

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова днями привітала Всеізраїльське об’єднання вихідців з України та його голову Давида Левіна з 32-ю річницею створення організації.

Про це повідомляється на сторінці Управління закордонного українства МЗС України в Facebook.

«Щиро вітаю Вас та очолюване Вами Всеізраїльське об’єднання вихідців з України з 32-річчям з дня заснування організації!», - зазначається у вітанні.

Зауважується, що за ці роки об’єднанням було реалізовано багато задумів і проєктів зі збереження культурних та історичних цінностей українського народ, підтримки зв’язків вихідців з України з Батьківщиною та сприяння їхній інтеграції в ізраїльське суспільство.

«Всеізраїльське об’єднання вихідців з України є прикладом поєднання громадянської позиції з любов’ю до України та слугує зміцненню дружніх відносин між Україною та Ізраїлем. Хочу подякувати за зусилля, спрямовані на підтримку України та зміцнення міжнародного авторитету нашої держави», - зазначила у вітанні Джапарова.

Як відомо, Всеізраїльське об'єднання вихідців з України засноване у 1979 році. Є громадською непартійною некомерційною організацією. Основним напрямком діяльності об'єднання є допомога новим репатріантам-вихідцям з України в їх перших кроках в Ізраїлі, в адаптації до нових умов життя, в подоланні мовного бар'єру, налагодженні спілкування і побуту.

Об'єднання сприяє суспільній і культурній інтеграції репатріантів з України в ізраїльське суспільство, в реалізації їх творчого потенціалу, проводить фестивалі мистецтв та спортивні чемпіонати вихідців з України.

Фото: Управління закордонного українства МЗС України в Facebook