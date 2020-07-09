Чотири з десяти іноземців, що приїжджають жити та працювати до Угорщини - з України

Чотири з десяти іноземців, які приїжджають жити та працювати до Угорщини – це українці.

Про це свідчать дані Центрального статистичного управління Угорщини, повідомляє Mukachevo.net.

«Якщо у 2015 році влада Угорщини зареєструвала 1143 українських громадян, то у 2019 році вже 21 тис. громадян з України подали документи на отримання посвідчення на постійне проживання. Це означає, що 40 відсотків іноземців, які приїжджають до Угорщини, - з України», - йдеться у публікації.

Однією з причин цього є те, що угорська економіка змушена боротися з дефіцитом робочої сили. Тому для українців була спрощена процедура працевлаштування ще до епідемії коронавірусу.

Зросла за рік також в'єтнамська громада - з 1279 до 1961 осіб. Найбільше вихідців з цієї країни приїхало до Угорщини у 2014 році, коли кожен третій іммігрант був з Азії. Наразі їх загальна кількість складає близько 12 тисяч осіб.

Треті за кількістю - серби. Однак якщо іммігрнатів з Сербії у 2007 році було майже 20 відостків, то за останні роки їх кількість різко знизилася. Також різко зменшилася кількість людей, які приїжджають до Угорщини з інших країн-членів ЄС.

Хоча ще 10 років тому половина іноземців, які приїжджали до Угорщини, була з країн ЄС. Загалом до епідемії коронавірусу в Угорщині офіційно проживало 200 тис іноземних громадян. З них найбільше (77 905 осіб) вказало основну мету - роботу.

За останніми даними Угорського статистичного управління, до Угорщини ніколи ще не приїжджало більше іноземців, ніж у 2019 році. Кількість іноземців, які просили дозвіл на постійне проживання в країні становила 55 297 осіб.

У 2018 році ця кількість була 49 тисяч, у 2017 році - 36 тисяч, у 2016 році - лише 23 тисячі. Навіть за часів правління "лівих" під керівництвом Ференца Дюрчаня, яких зараз активно критикують в уряді як "промігрантських" кількість мігрантів ніколи не досягала навіть 36 тисяч осіб за рік.