СКУ занепокоєний утисками кримських татар на окупованому півострові

Свiтовий Конґрес Українців (СКУ) стурбований незаконними обшуками та затриманнями кримських татар на окупованому Росією півострові.

Про це повідомляється у дописі СКУ у Facebook.

«СКУ занепокоєний новою хвилею незаконних обшуків і затримань кримських татар, здійснених російською окупаційною владою в Криму. Вкотре Росія порушує принципи верховенства права і права людини на незаконно окупованій території України», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня у Криму пройшли масові обшуки в будинках семи кримських мусульман, які проживають у Бахчисарайському, Красногвардійському, Сімферопольському районах та м Алушті. Серед затриманих силовиками - інвалід першої групи по зору Олександр Сизиков.

За словами активістів, які знімали обшук, Сизикова затримали разом із його дружиною, оскільки він не може пересуватися самостійно. Пізніше Київський районний «суд» Сімферополя відправив Сизикова під домашній арешт до 2 вересня.

