Владика Степан Сус зустрівся з українською громадою у Зальцбурзі
Про це повідомляється на сайті ПМВ.
"Я звертаюся до Богородиці у молитві особливо у ситуаціях, коли є багато запитань, але мало відповідей. Кожен з нас переживає певні виклики, постає на роздоріжжі, - у таких випадках маємо звертатися до Пресвятої Богородиці, яку називаємо нашою Небесною Заступницею і покровителькою. Матір Божа є тією, хто нас розуміє і співпереживає. Вона допоможе обрати правильне рішення, знайти правильну відповідь. Знайти правильну відповідь - це відчитати Божу волю. А все наше життя - це вміння годитися з Божею волею", - зазначив владика Степан під час проповіді.
Голова ПМВ подякував громаді українців за спільну молитву і на згадку про зустріч передав їм подарунок від Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава – антимінс.
Фото: pmv.ugcc.org.ua