Уряд Італії легалізував екзархат УГКЦ на території країни

Італійський уряд легалізував Апостольський екзархат для вірних Української греко-католицької церкви (УГКЦ), які проживають в Італії.

Про це повідомляє Український погляд.

«26 червня 2020 року, преосвященний владика Діонісій одержав повідомлення від Міністерства внутрішніх справ Італії про визнання Апостольського Екзархату для українців католиків візантійського обряду, що проживають на території Італії», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2019 року Папа Франциск створив Апостольський екзархат для українців католиків візантійського обряду, які проживають в Італії.

Новостворена церковна територіальна одиниця охоплює всю територію Італії. Духовну опіку приблизно 70 тисяч вірних, згуртованих у 145-ти громадах, здійснюють 62 священики. Катедральним храмом та осідком Апостольського екзархату буде парафіяльний храм святих Сергія і Вакха в Римі.

Початок масової присутності українців греко-католиків в Італії сягає своїм корінням кінця минулого століття. Душпастирська опіка здійснювалася в рамках Служби «Migrantes» Італійської Єпископської Конференції через призначення національного координатора, а душпастирі в громадах призначалися місцевими дієцезальними єпископами. Зв’язок з матірною Церквою забезпечувався також і через особу Апостольського Візитатора, яким сьогодні є владика Діонісій Ляхович, ЧСВВ.

Фото: ukrpohliad.org