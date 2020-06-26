У Мінську презентували перше видання Конституції Пилипа Орлика білоруською мовою

У Мінську пройшла презентація першого видання Конституції Гетьмана України Пилипа Орлика білоруською мовою.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Республіці Білорусь.

«25 червня 2020 року у Національній бібліотеці Республіки Білорусь відбулась презентація першого видання білоруською мовою історичного документу «Договори і Постановлення Прав і вольностей військових», відомого як Конституція Гетьмана України Пилипа Орлика», - йдеться у повідомленні.

Захід було проведено з нагоди відзначення 24-ї річниці ухвалення Верховною Радою Конституції України.

Як зазначається, білоруськомовне видання Конституції Пилипа Орлика було підготовлено за ініціативи Мінського громадського товариства українців Білорусі «Заповіт» та видане за сприяння Посольства України в Республіці Білорусь.

На презентації були присутні Посли Швеції Крістіна Йоханнессон (у Швеції зберігається один з оригінальних примірників Конституції) та Республіки Молдова Віктор Сорочан (Конституцію П.Орлика було прийнято у м. Бендери), Заступник Міністра інформації Республіки Білорусь Ігор Бузовський, Директор Національної Бібліотеки Республіки Білорусь Роман Мотульський та Директор Інституту історії Національної академії наук Білорусі В’ячеслав Данилович, а також представники академічних кіл та української громади Білорусі.

Посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим подякував всім причетним за роботу над перекладом та виданням історичного документу та наголосив на визначній ролі Пилипа Орлика не тільки для історії конституційно-правової думки України, а й для розвитку українсько-білоруських відносин, які базуються на глибоких історичних зв’язках.

Під час заходу виступаючі наголошували на значенні особистості Орлика та його Конституції у загальноєвропейському контексті. Були обговорені питання проведення міжнародних заходів, присвячених Пилипу Орлику до 350-річчя від дня народження видатного українця.

Посол Кизим передав декілька екземплярів видання Національній бібліотеці Республіки Білорусь, а також учасникам заходу. Водночас, Посол Швеції передала Національній бібліотеці Білорусі факсимільну копію оригіналу Конституції Пилипа Орлика, написаного латинською мовою, який зберігається у Національному архіві Швеції.

Пилип Орлик народився у селі Косута (зараз Вілейський район Мінської області Республіки Білорусь) 11 (21) жовтня 1672 року. «Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького», відомі як Конституція Гетьмана України Пилипа Орлика, були прийняті 5 (16) квітня 1710 року.

Фото: Посольство України в Республіці Білорусь/Facebook