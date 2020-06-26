СКУ співпрацюватиме з партнерами України щодо повернення окупованих Росією територій

Лідери Світового Конґресу Українців (СКУ) провели зустріч з Дмитром Лубінцем, Головою Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Про це повідомляється на сайті СКУ.

В ході дискусії зокрема йшлося про постійні порушеннях прав людини на окупованих територіях України та про необхідність спільної праці над стратегічною дорожною картою деокупації та реінтеграції окупованих українських територій Донбасу та Криму.

"Громадянське суспільство відіграє вирішальну роль у підвищенні обізнаності та консолідації підтримки України міжнародною спільнотою. СКУ прагне співпрацювати з ключовими партнерами в Україні та в світі з питань прав людини та повернення й реінтеграції окупованих територій Криму та Донбасу", - зазначив Павло Ґрод, президент СКУ.

Крім того в ході зустрічі було окреслено низку ключових напрямків співпраці Світового Конґресу Українців та Комітету. Зокрема, Павло Ґрод представив позицію СКУ щодо поданого на розгляд парламенту законопроєкту #2590 про громадянство та підтвердив позицію СКУ на підтримку лібералізації множинного громадянства. Павло Ґрод вкотре наголосив, як важливо встановити безпекові запобіжники в цьому законі й підкреслив необхідність внесення змін до теперішнього проєкту. Дмитро Лубінець підтримав пропозицію СКУ щодо співпраці з Комітетом на всіх експертних рівнях для подання пропозицій та коментарів СКУ до законопроєкту #2590.

Лідери СКУ також зосередили увагу на проєкті закону #2038 щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки. СКУ продовжує наголошувати: "належне визнання цих трагічних подій української історії - наш обов'язок перед майбутніми поколіннями".