Португальське видавництво виправить "російський" Чорнобиль у підручниках - Посольство України
Про це написало українське дипвідомство у Facebook.
"У відповідь на звернення Посольства України до Міністра освіти Португалії щодо неправильного зазначення в португальському підручнику з природничих наук за 8-й клас «Terra Viva!» країни розташування Чорнобильської АЕС, Посольство України отримало відповідь від видавництва Porto Editora щодо виправлення відповідної помилки вже в онлайн версії підручника, а також подальшого виправлення інформації на сторінці 192 підручника при його наступному перевиданні", - йдеться у публікації.
Раніше Спілка українців у Португалії написала листа міністру освіти країни щодо помилки в шкільному підручнику в інформації про аварію на Чорнобильській АЕС: у виданні Чорнобиль віднесено до Росії. У листі українці Португалії поінформували, що некоректна інформація міститься у підручнику з природничих наук «Жива Земля!».
Фото: Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa/Facebook