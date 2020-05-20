В португальському підручнику написали про «російський» Чорнобиль, діаспора відреагувала
Про це повідомляється на сторінці голови Спілки українців у Португалії Павла Садохи в Facebook.
«У португальському шкільному підручнику за 8 клас вказано, що аварія на Чорнобильській АЕС сталася в Росії. Спілка українців звернулася до міністра освіти Португалії», - йдеться у дописі.
Як зазначається, у листі українці Португалії поінформували, що некоректна інформація міститься у підручнику з природничих наук «Жива Земля!».
«Чи в майбутньому португальські школярі будуть вивчати, що країни Україна не існує і все, що знаходиться за східним кордонами ЄС, є Росією?», - запитується у листі.
У спілці також нагадали міністру про російську агресію в Україні та прагнення керівництва РФ знищити Україну як незалежну державу, та розцінили помилку в підручнику як неповагу до України, українців у Португалії та всіх тих, хто загинув і постраждав від радіації.
Фото: Укрінформ, Павло Садоха