В португальському підручнику написали про «російський» Чорнобиль, діаспора відреагувала

Спілка українців у Португалії написала листа міністру освіти країни щодо помилки в шкільному підручнику в інформації про аварію на Чорнобильській АЕС: у виданні Чорнобиль віднесено до Росії.

Про це повідомляється на сторінці голови Спілки українців у Португалії Павла Садохи в Facebook.

«У португальському шкільному підручнику за 8 клас вказано, що аварія на Чорнобильській АЕС сталася в Росії. Спілка українців звернулася до міністра освіти Португалії», - йдеться у дописі.

Як зазначається, у листі українці Португалії поінформували, що некоректна інформація міститься у підручнику з природничих наук «Жива Земля!».

«Чи в майбутньому португальські школярі будуть вивчати, що країни Україна не існує і все, що знаходиться за східним кордонами ЄС, є Росією?», - запитується у листі.

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У спілці також нагадали міністру про російську агресію в Україні та прагнення керівництва РФ знищити Україну як незалежну державу, та розцінили помилку в підручнику як неповагу до України, українців у Португалії та всіх тих, хто загинув і постраждав від радіації.

Фото: Укрінформ, Павло Садоха