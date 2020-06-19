В українській школі в Тунісі відбулося свято останнього дзвоника

В українській школі в Тунісі відбулося свято останнього дзвоника

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Укрінформ
В українській суботній школі «Зернятко» при Посольстві України в Тунісі днями пролунав останній дзвоник.

Про це йдеться на сторінці диппредставництва в Facebook.

«В суботній школі«Зернятко», що діє при Посольстві України в Тунісі, відбулося свято останнього дзвоника. В урочистій атмосфері учням школи були вручені грамоти за успішне закінчення навчального року та активну участь у житті школи. За плідну творчу роботу також були відзначені вчителі школи», - йдеться у дописі.

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У посольстві побажали малечі гарних канікул, вчителям - набратись енергії та сил на новий навчальний рік, що традиційно розпочнеться восени, а також запросили до школи нових учнів.

Фото: Ambassade d'Ukraine en Tunisie/سفارة أوكرانيا في تونس в Facebook

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