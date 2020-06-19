В українській школі в Тунісі відбулося свято останнього дзвоника

В українській суботній школі «Зернятко» при Посольстві України в Тунісі днями пролунав останній дзвоник.

Про це йдеться на сторінці диппредставництва в Facebook.

«В суботній школі«Зернятко», що діє при Посольстві України в Тунісі, відбулося свято останнього дзвоника. В урочистій атмосфері учням школи були вручені грамоти за успішне закінчення навчального року та активну участь у житті школи. За плідну творчу роботу також були відзначені вчителі школи», - йдеться у дописі.