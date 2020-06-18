Українки Швейцарії провели перший посткарантинний пікнік з бограчем по-закарпатськи

Організація «Українки Швейцарії» днями провела пікнік на природі, де усі охочі могли поспілкуватися, долучитися до спортивних ігор та дізнатися особливості приготування смачного бограчу по-закарпатськи під час майстер-класу.

Про це йдеться на сторінці групи «Українки Швейцарії» в Facebook.

«Ось і відбувся наш пікнік на природі, в колі старих та нових друзів. Це був небувалий для нашої організації успіх – зібратися разом після карантину та ще й на початку сезону літніх відпусток», - йдеться у дописі.

Захід пройшов у пікнік-зоні в долині річки Аллондон в кантоні Женева.

В організації подякували усім, хто допоміг «Українкам Швейцарії», нагадавши, що вони існують «на добровільній ініціативі, із сімейних коштів, аби згуртувати українців».

Окрему подяку було висловлено Першому секретарю Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Денису Бордіяну, який виступив майстер-шефом на пікніку. Він охоче ділився секретами приготування бограчу, і під його пильним наглядом кипіла злагоджена робота на «кухні».

Окрім гастрономічної складової, організатори пікніку запропонували також дружні посиденьки, забави, волейбол, бадмінтон тощо.

Фото: Світова Федерація Українських Жіночих Організацій у Facebook

Відео: Kateryna Dashevska