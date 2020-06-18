Статус закордонного українця отримали ще 146 осіб - МЗС
Укрінформ
Рішенням Національної комісії з питань закордонних українців статус закордонного українця надано ще 146 іноземцям українського походження.
Про це повідомляє Управління закордонного українства МЗС України на своїй сторінці в Facebook.
«16 червня 2020 року під головуванням заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара відбулося 45-те засідання Національної комісії з питань закордонних українців, рішенням якої статус закордонного українця отримали ще 146 іноземців українського походження», - зазначається в повідомленні.
Фото: Управління закордонного українства МЗС України в Facebook