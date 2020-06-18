Статус закордонного українця отримали ще 146 осіб - МЗС

Рішенням Національної комісії з питань закордонних українців статус закордонного українця надано ще 146 іноземцям українського походження.

Про це повідомляє Управління закордонного українства МЗС України на своїй сторінці в Facebook.

«16 червня 2020 року під головуванням заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара відбулося 45-те засідання Національної комісії з питань закордонних українців, рішенням якої статус закордонного українця отримали ще 146 іноземців українського походження», - зазначається в повідомленні.

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Фото: Управління закордонного українства МЗС України в Facebook