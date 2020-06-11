Новітні переклади творів української літератури поповнили бібліотеку посольства в Австралії

Переклади творів Василя Симоненка та Володимира Винниченка збагатили бібліотеку Посольства України в Австралії.

Про це йдеться на сторінці дипустанови в Facebook.

«Сьогодні бібліотека українського посольства в Австралії поповнилася двома новітніми перекладами творів української літератури - збіркою новел і гуморесок видатного Василя Симоненка "Вино з троянд" та п’єсою Володимира Винниченка "Чорна Пантера і Білий Ведмідь"», - йдеться у дописі.

Як зазначається, ці переклади зробив відомий перекладач Юрій Ткач.

У посольстві висловили вдячність Юрію Ткачу за подарунок і зазначили, що ці переклади дозволять ширше знайомити гостей з українською літературою.

У диппредставництві заохотили українців Австралії також долучатися до поширення творів української літератури на Зеленому континенті.

«Щороку перекладів українських творів англійською, в тому числі завдяки зусиллям Юрія Ткача, стає більше. Тож з’являється нагода ширше знайомити наших австралійських друзів з українською літературою. Пропонуємо кожному долучитися до проєкту, яким ми активно підтримуємо амбасадою "Подаруй українську книгу австралійському другу"», - закликали в посольстві.

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Фото: Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia в Facebook