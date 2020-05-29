В Канаді покажуть фільм про внесок українських канадців у перемогу в Другій світовій

У Канаді незабаром презентують стрічку «Розповідь про канадську війну» («A Canadian War Story») про участь канадців українського походження у Другій світовій війні та їхній внесок у перемогу союзників.

Фільм зняв Українсько-канадський дослідчо-документаційний центр (УКДДЦ, UCRDC - Ukrainian Canadian Research & Documentation Centre), йдеться на сторінці Конгресу українців Канади в Facebook.

«Українські канадці та їхня участь у війні. Нову стрічку представить незабаром Українсько-канадський дослідчо-документаційний центр», - йдеться у дописі.

Як зазначається, «охоплюючи континенти та покоління, фільм розповідає про визначну одісею українських канадців від Східної Європи до Канади та до бойових фронтів Другої світової війни».

«Поєднуючи архівні фотографії та відеоматреіли з усними розповідями з перших вуст, «A Canadian War Story» віддає виключну данину українським канадським військовим, які сприяли перемозі союзників у Другій світовій війні», - зазначається в підписі до представленого трейлера.

Повідомляється, що українці Канади «у великій кількості були залучені до боротьби Канади проти нацистської, фашистської тираній імперскої японської тираній», а «відсоток зарахування українців на військову службу був найвищим серед будь-яких етнічних груп після британців».

За словами льотчика Королівських військово-повітряних сил Канади Джо Романова, «жертва українців у війні забезпечила їм повагу та престиж і нарешті дала їм прерогативу бути визнаними справжніми канадцями». Джо продовжив військову службу після війни і став першою особою українського походження, яка отримала звання бригадного генерала.

На сторінці УКДДЦ, зокрема, зазначається: «Понад 35 000 канадців українського походження служили в канадських військових під час Другої світової війни. Вони – чоловіки та жінки - не лише були невід’ємною частиною канадських збройних сил у воєнний час, але й зробили вагомий внесок у розвиток канадської повоєнної політики щодо переміщених осіб та біженців».

Дата виходу стрічки «A Canadian War Story» була перенесена через COVD-19 і буде оголошена незабаром.

Як зазначається, фільм демонструватимуть по всій Канаді.

Відео: трейлер Canadian War Story