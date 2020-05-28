Українців в Румунії запрошують до участі в конкурсі малюнків до Дня захисту дітей

Посольство України в Румунії оголосило конкурс малюнків до Дня захисту дітей.

Про це йдеться на сторінці дипустанови в Facebook.

«До Дня захисту дітей Посольство України в Румунії анонсує конкурс дитячих малюнків «Україна - це я, Україна - це ми»», - йдеться у дописі.

Згідно з умовами творчого змагання, треба розмістити фото дитячого малюнку в коментарі до допису посольства, зазначивши ім’я та вік автора роботи.

Результати конкурсу буде оголошено 1 червня.

Як зазначається, всі маленькі за віком художники-учасники конкурсу отримають подарунки.

Фото: Embassy of Ukraine in Romania/Посольство України в Румунії в Facebook