В Бухаресті українці вшанували пам’ять Тараса Шевченка

Українці в Румунії віддали шану пам’яті видатного українського поета, мислителя, громадського діяча Тараса Шевченка з нагоди річниць від дня його народження та перепоховання.

Про це повідомляється на сторінці Союзу українців Румунії (СУР) в Facebook.

«26 травня 2020 року в Бухаресті відбулася церемонія покладання квітів до погруддя Великого Кобзаря, розташованого в центральному міському парку Герестреу», - йдеться у повідомленні.

Захід було проведено в контексті відзначення Україною та українцями з усього світу 206-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, а також 159-ї річниці перепоховання у травні 1861 року праху Великого Кобзаря на Чернечій горі поблизу Канева.

Шану Великому Кобзареві віддали голова Союзу українців Румунії, депутат парламенту Румунії Микола-Мирослав Петрецький, голова Бухарестської філії СУР Михайло Трайста та Посол України в Румунії Олександр Баньков.

З цієї нагоди Микола Мирослав Петрецький дав інтерв’ю Румунському суспільному телебаченню, в якому наголосив на важливості Тараса Шевченка для української культури.

«Творчість українського національного поета залишається важливим орієнтиром для українців звідусіль», – зазначив голова СУР.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Facebook