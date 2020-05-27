Українські активісти нагадали німецьким політикам про Голодомор

Українські активісти разом з німецькими однодумцями нагадали політикам ФРН про необхідність визнання Голодомору геноцидом, адже розгляд цього питання може відбутися в Бундестазі поточного року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми написали листа кожному члену Петиційного комітету щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Його підписали 137 українців і німців, які також підтримали нашу ініціативу», - повідомила одна з ініціаторів акції Любов Покотило.

Лист надіслано усім 28 членам Петиційного комітету німецького парламенту, а також чотирьом урядовцям, які залучені до цього питання. У послання вкладено брошуру Українського Інституту національної пам’яті, яка німецькою мовою розповідає про Голодомор.

Як повідомлялося, рік тому петиція про визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу, ініційована Наталією Райфенстайн-Ткачук, набрала на сайті Бундестагу понад 73 тисячі підписів (при необхідних 50 тис.). Комітет із петицій німецького парламенту розглянув її 21 жовтня. При цьому проти визнання фактично виступає МЗС ФРН.

Комітет має ухвалити, чи виносити питання на розгляд усіх депутатів. З метою глибшого ознайомлення з тематикою на початок травня було заплановано триденний візит голови Петиційного комітету Бундестагу Маріана Вендта до України, однак через пандемію поїздку скасували. Посольство України сподівається, що вона відбудеться восени.

Шанси визнання Німеччиною Голодомору геноцидом зараз не дуже великі, оскільки ця тема залишається у ФРН маловідомою.