В Румунії запрошують на українські онлайн-читання

Посольство України в Румунії пропонує усім охочим долучитися до онлайн-читань українською.

Про це йдеться на сторінці закордонної дипустанови в Facebook.

«Шановні українці та ті, кому цікава українська мова та культура, в День слов'янської писемності і культури раді анонсувати онлайн-зустрічі та запросити ваших дітей послухати казки в невимушеній атмосфері!», - йдеться в дописі.

Повідомляєтьмся, що перша зустріч відбудеться 30 травня. Долучитися до віртуальних читань українських народних казок для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку можна буде за посиланням.

«Платформа Zoom, перша зустріч 30 травня о 16:00, тривалість близько години», - зазначається в дописі.

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Як повідомлялося, 24 травня в Україні відзначають День слов’янської писемності і культури.

Свято встановлене згідно з Указом Президента від 17 вересня 2004 року, в день вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія – просвітителів, що відіграли визначну роль у розвитку й становленні слов’янського письменства і культури, покровителів Європи.