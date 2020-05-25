У Світовому конґресі українців згадали борців за волю й незалежність України

У Світовому конґресі українців (СКУ) вшанували борців за волю і незалежність України.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«СКУ віддає шану всім героям України, які самовіддано воювали за нашу землю та свободу: від козаків до воїнів Української Повстанської Армії, від Січових Стрільців до героїв Небесної Сотні. Молимося за наших сьогоднішніх героїв - синів і дочок українського народу, які стали на захист України від російських загарбників. Слава Україні. Героям Слава!», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, в Україні щорічно 23 травня відзначається День Героїв. Це свято встановлено на честь українських вояків - борців за волю України, передовсім, лицарів Київської Русі, козаків, повстанців, українських січових стрільців, вояків армії УНР, УПА та діячів ОУН.

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У 1941 році у Кракові відбувся Другий великий збір Організації українських націоналістів. Головною метою збору було утвердження ідей українського націоналізму і постанов, що стосуються політичного, військового, економічного та соціального життя на українських землях. Крім цього, Другий великий збір постановив щороку, 23 травня, святкувати День Героїв.

Травень було обрано для святкування у зв'язку з тим, що саме в цьому місяці пішли з життя лідери й ідеологи українського націоналістичного руху: 3 травня 1924 помер один із співавторів ідейних засад українського націоналізму Микола Міхновський, 25 травня 1926 у Парижі загинув один із лідерів української революції 1917-21 років Симон Петлюра, 23 травня 1938 року в Роттердамі вибух бомби обірвав життя організатора українського націоналістичного руху Євгена Коновальця.

До 1991 року святкування відбувалося підпільно, з проголошенням незалежності України захід почав набувати популярності.