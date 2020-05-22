СУМ в Місісазі запрошує до участі в онлайн-веломарафоні

Спілка української молоді, осередок в канадському місті Місісаґа, запрошує усіх охочих долучитися до віртуального «Велопробігу X-Strava-Ganza» у червні.

Про це йдеться на сторінці СУМ в Місісазі в Facebook.

«Через обставини в яких ми зараз знаходимося (пандемію COVID-19 ред.), цього року ми змушені скасувати наш «Велосипедний пробіг» на «Веселку». Однак ми розглянули різні варіанти та дійсно хочемо, щоб наша громада залишалася активною та здоровою під час цієї пандемії. Тому ми вирішили організувати «Велопробіг» в альтернативному форматі», - повідомили організатори.

Велосипедний пробіг відбудеться 1-30 червня. Для участі в марафоні немає вікових чи географічних обмежень: долучитися може учасник з будь-якої країни і віку. Кожен змагатиметься за місцем свого проживання.

Як зазначається, протягом місяця червня, комітет «Велопробігу» буде організувати різні щотижневі завдання для всіх зацікавлених. «Ці виклики вимагатимуть, щоб ви бігали, ходили, а також їздили на велосипедах. Реєстрація коштує $40 від особи. Можна реєструватися на нашому сайті EventBrite», - зазначається в дописі. Щотижня оголошуватимуть переможців кожного виклику.

Мета «Велопробігу» - зібрати гроші на оновлення басейну на сумівській оселі «Веселка».

Детальніша інформація про те, як зареєструватися чи зробити пожертву – за посиланням.

Реєстрація учасників відкрита до 31 травня.

Фото: Укрінформ, Larysa Stech у Facebook