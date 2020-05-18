Українське посольство в Угорщині частково відновило консульський прийом громадян

Посольство України в Угорщині поінформувало про часткове відновлення консульського прийому громадян.

Про це повідомляється на сайті дипустанови.

«У зв’язку з послабленням карантинних обмежень у Будапешті, в Посольстві України в Угорщині частково відновлено консульський прийом громадян. Прийом відбувається в будні дні, крім четверга, з 09:00 до 12:00 виключно після попереднього запису за телефоном: +36-14-22-41-22 (телефонувати з 13:00 до 14:00, в інший час запис здійснюється по можливості)», - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що з огляду на відсутність регулярних рейсів між Україною та Угорщиною наразі не можуть бути вчинені консульські дії, які передбачають використання дипломатичної пошти (закордонний паспорт, витребування документів, деякі питання громадянства тощо).

Зазначається, що у приміщенні для відвідувачів може перебувати лише одна особа (одна сім’я) обов’язково в масці.

Як повідомлялося, на ранок 18 травня у світі загалом зафіксовано понад 4,8 мільйона випадків зараження коронавірусом, з них більше 316 тисяч - летальні.