В Канаді не стало видатного діяча діаспори Володимира Окіпнюка

У Канаді на 98-му році життя помер довголітній директор видавництва «Гомін України», член-засновник багатьох організацій діаспори Володимир Окіпнюк.

Про це повідомляється на сторінці «Гомону України» в Facebook.

«Відійшов у вічність св.пам. Володимир Окіпнюк, довголітній директор видавництва «Гомін України». Окіпнюк належав до когорти провідних членів-засновників середовища Українських державницьких організацій Канади і його різних установ: Ліґи українців Канади, Спілки української молоді, Видавництва «Гомін України», Українського культурного центру, Кредитової спілки «Будучність», підприємства ЮБА, убезпеченевої фірми "Українська народна поміч"», - йдеться у дописі.

Повідомляється, що Окіпнюка не стало 11 травня.

Володимир Окіпнюк народився 27 серпня 1922 року в смт Золотий Потік Бучацького району Тернопільської області. Перебрався в Канаду після Другої світової війни.

Як зазначається, він «від юних літ був відданим членом Українського визвольного руху за державність України».

Смерть Володимира Окіпнюка стала великою втратою для громади в Канаді, написав на своїй сторінці у Facebook перший віцепрезидент Світового конґресу українців (СКУ) Стефан Романів.

«З великим смутком прийняли вістку про смерть великого патріота, сина Українського Народу, будівничого громадського та політичного життя в Канаді Володимира Окіпнюка. Велика втрата для громади в Канаді та для нашого Руху! Особисто - велика, подяка і поклін для щирого ментора та виховника! В рядах ОУН - пам’ять з роду в рід! Вічная пам’ять!», - написав Романів.

Він також подилився архівною світлиною з Окіпнюком (на фото перший ліворуч).

Фото: Укрінформ, Гомін України - Ukrainian Echo - Homin Ukrainy, Stefan Romaniw в Facebook