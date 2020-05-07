В Анталії після завершення карантину відкриють барельєф Кобзареві

У турецькому місті Анталія після завершення карантину через пандемію коронавірусу відкриють барельєф українському поету, письменнику та художнику Тарасу Шевченку.

Цей урочистий захід планували на квітень, однак перенесли на невизначений термін, повідомляє «Урядовий кур’єр».

«Пам’ятний знак великому українцю постане у престижному районі цього курортного міста (Анталії - ред.) — Муратпаша, де торік облаштували парк української культури "Ukrayna kültür parkı"», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, і парк, і барельєф Кобзарю з’явилися завдяки зусиллям та активності місцевої громади «Українська родина» та її очільниці Віти Михайлової, колишньої жительки Кропивницького. Підтримку в цій справі українці надала адміністрація району Муратпаша.

Голова громади «Українська родина» в місті Анталія (Туреччина) Віта Михайлова біля барельєфа Тарасові Шевченку, який мають відкрити після закінчення карантину. Фото: ГО «Українська родина»

Пам’ятний знак встановлять під патронатом Світового Конгресу Українців. Основні кошти на виготовлення та встановлення цієї скульптурної композиції надійшли від Віти Михайлової та тутешнього бізнесмена Тарика Юкселя.

Український поет постає на барельєфі молодим, у вишиванці, з «Кобзарем» у руках. Під скульптурним Тарасовим портретом українською та турецькою мовами викарбувані його крилаті рядки:

"Учітеся, брати мої!

Думайте, читайте,

І чужому научайтесь, −

Свого не цурайтесь".

З проханням перекласти ці рядки турецькою мовою Віта Михайлова звернулася до Тудори Арнаут, доцентки кафедри тюркології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Саме вона видала у Стамбулі збірку «Kobzar» (Seçmeler)» («Кобзар». Вибране») з творами Тараса Шевченка у власному перекладі.

На стелі з барельєфом Шевченку також викарбують турецькою Тарасів «Заповіт».

