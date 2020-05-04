"Український театр Фінляндії" змагається у міжнародному театральному інтернет-конкурсі

"Український театр Фінляндії" взяв участь у першому міжнародному театральному інтернет-конкурсі "Театр.NET".

Про це повідомляє Товариство Українців у Фінляндії у Facebook.

«В номінаціі "Аматорські театри" представлена вистава "ZONA" за п'єсою Павла Ар'є "На початку і наприкінці часів". Художній керівник та режисер Ігор Фрей. Автор Павло Ар'є. Жанр Трагікомедія. Вистава подана також на Режисерський конкурс», - йдеться у публікації.

Варто зазначити, що у квітні 2019 року ця вистава була представлена на міжнародному фестивалі "Схід-Захід" у Кракові, де мала великий успіх.

Як зазначається, конкурс "Театр.NET" презентує Фестиваль українського аматорського театру "Theatre Day Fest". Для участі було відібрано 139 вистав в різних номінаціях. Конкурс проходить з 2 квітня по 15 травня.

Результати будуть оголошені під час онлайн трансляцій закриття конкурсу, яких, за повідомленням організаторів, буде дві: перша для дитячих, юнацьких та інклюзивних театрів, друга для аматорських та професійних театрів.

"Український театр Фінляндіі" діє за підтримки Товариства українців у ФІнляндії та за сприяння Посольства України у ФІнляндській Республіці та Республіці Ісландія.

Фото: Paweł Kurek