"Український театр Фінляндії" змагається у міжнародному театральному інтернет-конкурсі
Про це повідомляє Товариство Українців у Фінляндії у Facebook.
«В номінаціі "Аматорські театри" представлена вистава "ZONA" за п'єсою Павла Ар'є "На початку і наприкінці часів". Художній керівник та режисер Ігор Фрей. Автор Павло Ар'є. Жанр Трагікомедія. Вистава подана також на Режисерський конкурс», - йдеться у публікації.
Варто зазначити, що у квітні 2019 року ця вистава була представлена на міжнародному фестивалі "Схід-Захід" у Кракові, де мала великий успіх.
Як зазначається, конкурс "Театр.NET" презентує Фестиваль українського аматорського театру "Theatre Day Fest". Для участі було відібрано 139 вистав в різних номінаціях. Конкурс проходить з 2 квітня по 15 травня.
Результати будуть оголошені під час онлайн трансляцій закриття конкурсу, яких, за повідомленням організаторів, буде дві: перша для дитячих, юнацьких та інклюзивних театрів, друга для аматорських та професійних театрів.
"Український театр Фінляндіі" діє за підтримки Товариства українців у ФІнляндії та за сприяння Посольства України у ФІнляндській Республіці та Республіці Ісландія.
Фото: Paweł Kurek