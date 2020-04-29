В Союзі українок Америки збирають історії про допомогу жінок діаспори в боротьбі з COVID-19

Союз українок Америки (СУА) звернувся до членкинь, які допомагають у боротьбі з COVID-19, з проханням поділитися своїми історіями, що згодом будуть опубліковані в журналі діаспори «Our Life» («Наше життя»).

Таким чином в СУА хочуть віддячити медикам та усім іншим, хто допомагає подолати коронавірус, йдеться на сайті організації.

«Дорогі союзянки! Ми хочемо висловити щиру подяку всім медичним працівникам, які невтомно трудяться, часто ризикуючи власним життям, щоб допомогти тим, хто хворіє на коронавірус. Ми також вдячні працівникам в галузі харчування та обслуговування, які забезпечують доставку їжі та інші життєво важливі послуги. Багато і наших союзянок є серед тих працівників. Ми вітаємо вас і вдячні за вашу героїчну працю. Також багато наших відділів знаходять унікальні способи надання допомоги своїм громадам, особливо людям похилого віку, хто в потребі або на самоті. У майбутньому випуску «Нашого життя» ми хотіли б поділитися з усіма про роботу, яку виконують наші членкині – професійно чи на гуманітарній основі, щоб допомогти у боротьбі проти цього вірусу», - йдеться у повідомленні.

В СУА просять поділитися своїми історіями, надіславши фотографії та/або статті на адресу: vp-pr@unwla.org до 15 травня.

«Невдовзі ми знову зможемо зійтися разом, а тим часом молимось, щоб усі ви залишалися в безпеці й здоров’ї, особливо тоді, коли намагаєтеся допомогти іншим», - додали в СУА.

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Журнал «Our Life» («Наше життя»), який видає Союз українок Америки з 1946 року, є найстарішим виданням незалежної жіночої організації в діаспорі, йдеться на сайті СУА. Він перетворився з восьмисторінкового бюлетеня в щомісячний журнал.

Видання привертає увагу своїх членів та української громади до зусиль СУА щодо відстоювання права України на власну ідентичність та долю, та слугує важливим засобом розповсюдження інформації в організації.

Численні статті часопису присвячені українській культурній спадщині, важливим історичним подіям, а на обкладинках представлено широкий спектр мистецтва діаспори.