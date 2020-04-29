У Світовій федерації українських жіночих організацій згадали жертв акції «Вісла»

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) в 73-тю річницю початку акції «Вісла» з примусового виселення українців з їх історичних земель на північ та захід Польщі вшанувала жертв цієї трагедії.

Про це йдеться на сторінці організації в Facebook.

«СФУЖО поділяє глибокий біль і страждання всіх українців, які потерпіли під час акції «Вісла» 73 роки тому. Ця трагедія, що стоїть в одному ряду з іншими злочинами тоталітарних комуністичних режимів, є незагойною раною для всіх українців у світі», - йдеться у дописі.

Нагадується, що під час цієї операції було насильно переселено понад 140 тисяч осіб, знищено та ув’язнено в концентраційному таборі у Явожні в Польщі тисячі українців. Намагаючись прискорити асиміляцію переселенців, органи влади допускали переїзд в одну місцевість не більше 3-4 українських родин.

До кінця 1947 у місця, звідки було депортовано українське населення, переселено близько 14 тис. осіб польської національності.

Українців було позбавлено можливості зберігати свою національну тотожність, їх довгий час переслідували за найменші вияви українського національно-культурного життя.

Як відомо, вранці 28 квітня 1947 року польська комуністична влада розпочала операцію «Вісла» з примусового виселення понад 140 тис. українців з їхніх земель на північ та захід країни і їх розпорошення по цих територіях. Це було найбільшим комуністичним злочином в епоху Польської Народної Республіки (ПНР).

Історичні документи вказують, що метою депортації було не подолання українського збройного підпілля, а «остаточне розв’язання української проблеми в Польщі».

Наслідки цього злочину українська національна меншина відчуває в Польщі донині.

Сенат Польщі 3 серпня 1990 року засудив акцію «Вісла».

Фото: Укрінформ, uinp.gov.ua