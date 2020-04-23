В Норвегії створили нову українську громадську організацію

У Королівстві Норвегія з’явилася нова українська громадська організація «Українська громада Східної Норвегії».

Про це йдеться на сайті спільноти «Українці в Норвегії».

«Шановні українці в Норвегії та всі з Україною в серці, трохи із запізненням хочу повідомити про створення нової української організації в Норвегії 29 лютого 2020 року. Вона називається Ukrainsk Forening Øst-Norge/Українська громада Східної Норвегії/Ukrainian Society Eastern Norway», - повідомила голова новоствореної організації Тетяна Бондаренко.

За її словами, «Українська громада Східної Норвегії» відкрита для всіх, хто зацікавлений в українській культурі, історії, традиціях, але, найважливіше, для всіх з Україною в серці. Громада працюватиме за статутом. Заступниками голови організації стали Михайло Триндюк та Анастасія Смик.

В «Українській громаді Східної Норвегії» вже підготували план роботи на 2020 рік. Водночас, як зазначила Тетяна Бондаренко, через пандемію коронавірусу поки невідомо, які з запланованих заходів можна буде реалізувати.

Голова «Української громади Східної Норвегії» зауважила, що одним з важливих елементів діяльності організації є соціальна робота та розповсюдження всього українського у Норвегії, об’єднання та допомога українцям.

«Ми співпрацюємо і бажаємо співпрацювати далі з іншими організаціями в Норвегії. Вже маємо злагоджену співпрацю з Folkebevegelse for demokrati, Культурно-освітнім центром «Еллісів», Спілкою українців у Руголанді, українською громадою у Трондхеймі, ФолькеМелоді (вокальний ансамбль з Осло, що виконує українські народні пісні – ред.), Familiehjelpen Ukraina. Сподіваюся на злагоджену співпрацю з іншими організаціями», - зазначила Тетяна Бондаренко, додавши до цього також продовження співпраці з Посольством України.

Вона зауважила, що новостворена організація «відкрита до ідей та допомоги» і запросила приєднуватись усіх охочих.

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Детальнішу інформацію щодо участі в організації можна дізнатися тут.