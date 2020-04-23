В українській школі ім. Юрія Липи в Торонто відзначили День Землі

Учні української школи ім.Юрія Липи в Торонто підготували серію малюнків з нагоди відзначення Дня Землі.

Про це йдеться на сторінці закладу в Facebook.

«Вітаємо усіх із Днем Землі! Наші учні малюють і створюють колажі про те, як сильно вони люблять нашу планету. Не забуваймо піклуватися про нашу Землю так, як вона піклується про нас!», - закликали в школі.

Як відомо, День Землі щороку 22 квітня об’єднує мешканців світу, аби таким чином вшанувати крихку природу планети, яка все більше страждає від людських дій.

Метою свята є привернення уваги суспільства до проблем екології, заклик дбати про природу. Вважається, що у цей день кожен має зробити для Землі щось корисне: прибрати засмічену ділянку, посадити дерево тощо.

День Землі – це символ єдності, усвідомлення, що тільки об'єднаними зусиллями людство може боротися з глобальними екологічними та існуючими соціальними проблемами.

Перша «одноразова» акція цього дня пройшла 1970 року в США. Її успіх окрилив організаторів, і з того часу святкування стало регулярним.

День Землі відзначають також в день весняного рівнодення 20-21 березня (за ініціативою ООН).

Фото: Yuri Lypa Ukrainian School / Школа ім.Юрія Липи в Facebook