Музей української діаспори розповів про канадські монети у вигляді писанок

Музей української діаспори до Великодня зібрав цікаві відомості про канадські монети у вигляді українських писанок.

Про це йдеться на сторінці музею в Facebook.

«Наближається Великдень, а чи знаєте ви, що Королівський монетний двір Канади протягом останніх кількох років регулярно випускає монети у вигляді українських писанок?», - йдеться у дописі.

Як зазначається, першу таку срібну монету номіналом у 20 канадських доларів було випущено 20 лютого 2016 року. Її випуск був приурочений до 125-річчя утворення першого українського поселення Канади. Яйцеподібна форма монет стала першим прецедентом в історії канадської нумізматики, тож не дивно, що вони дуже зацікавили колекціонерів у всьому світі.

Другу одноунцієву срібну монету у вигляді української писанки номіналом у 20 канадських доларів Королівський монетний двір Канади випустив у 2017 році. Монету було виготовлено з 99,99% чистого срібла невеликим тиражем (всього 5 тис. штук).

Третя «монета-писанка» була випущена в обіг у 2018 році. Традиційно її номінал склав 20 канадських доларів. Кожну монету викарбували з 31,82 грамів чистого срібла з позолотою. Загальний тираж, як і попередньому варіанті, склав 5 тис. штук.

Ескізи для усіх трьох монети розробила канадська художниця українського походження Енн К. Мораш.

Четверту монету у вигляді української писанки Королівський монетний двір Канади представив у 2019 році. На відміну від свої трьох попередниць, вона стала повністю золотою. Реверс прикрасили зображенням дерев’яного українського храму. Монету виготовили із 58,5 грамів чистого золота, її номінал – 250 канадських доларів, а тираж – лише 250 штук.

П’ята «монета-писанка» була випущена в Канаді на початку 2020 року. Вона викарбувана з 31,82 грамів чистого срібла та має традиційний номінал у 20 канадських доларів. Її загальний наклад склав 5 тис. штук і на даний момент повністю розпроданий.

Автором дизайну двох останніх монет став канадець українського походження Дейв Мельничук, який є членом Українського музею Канади в Торонто.

На сайті Королівського монетного двору Канади також є ще дві монети-писанки: срібна «Веґревільська писанка» (2019 р.) та золота із викарбуваним «Деревом життя» (2020 р.).

Фото: Укрінформ, mint.ca, YouTube