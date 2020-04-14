Українські школярі в ОАЕ отримали музичне привітання від піаніста-віртуоза Євгена Хмари

Відомий український композитор і піаніст-віртуоз Євген Хмара виконав онлайн музичну композицію для українських школярів в ОАЕ, які знаходяться на карантині через пандемію COVID-19.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів виконавчий директор української школи вихідного дня «Дивосвіт» (м. Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати) Тауфік Аль Джунді.

«Український піаніст і композитор Євген Хмара висловив свою музичну підтримку учням українських шкіл вихідного дня шкіл «Дивосвіт» в Абу-Дабі та «Софія» в Дубаї, які залишаються ізольованими вдома під час нинішнього карантину. Він виконав для них дитячу пісню «Hello!», - зазначив виконавчий директор школи.

Тауфік Аль Джунді на своїй сторінці в Facebook розмістив відео, в якому композитор привітав українських школярів в ОАЕ і запропонував заспівати разом онлайн. «Привіт з України учням шкіл «Дивосвіт» і «Софія»! Мене звати Євген Хмара, я український композитор, піаніст. Зараз у непростий час для всього світу ми вимушені сидіти вдома. Але сидіти вдома не означає, що нічого не потрібно робити. Я пропоную вам заспівати пісню, яку ви точно знаєте, разом: я акомпаную – ви співаєте», - зазначив піаніст у відео.

Як розповів Укрінформу Тауфік Аль Джунді, ця пісня в оригіналі була написана англійською мовою, але в «Дивосвіті» вирішили зробити її український варіант. «Наша вчителька Тетяна Ігнатьєва придумала цю ідею і написала український текст», - зазначив виконавчий директор школи. Він додав, що презентувати україномовну версію пісні планується найближчими днями.

Тауфік Аль Джунді

Тауфік Аль Джунді розповів, що з Євгеном Хмарою він познайомився під час проведення Тижня України в Кувейті у січні цього року, в рамках якого музикант дав сольний фортепіанний концерт.

Пізніше Тауфік Аль Джунді відвідав концерт інструментальної музики у виконанні українського віртуоза у Львівській філармонії в березні 2020 р. «Це було одне з найкращих музичних шоу, які я коли-небудь відвідував у своєму житті. Мені випала честь стати частиною кола його (Євгена Хмари – ред.) друзів та музичного кола, серед яких зустрів багато надзвичайних людей. Євген – справжній музикант і дивовижна людина», - розповів адміністративний директор «Дивосвіту».

Він відзначив, зокрема, благодійну складову діяльності українського композитора. «Щороку Євген Хмара організовує благодійні концерти для дітей з обмеженими можливостями. Ця людина подарувала мені іскру надії про майбутню співпрацю, оскільки я завжди був відданий благодійній роботі та хотів би продовжувати це робити», - сказав Тауфік Аль Джунді.

За його словами, «Євген має чудові можливості підтримати наших розумних, талановитих та працьовитих викладачів в українських школах Абу-Дабі та Дубая, і ми сподіваємося на цікаву взаємну співпрацю найближчим часом, коли світ повернеться до нормального стану».

Тауфік Аль Джунді (праворуч)

«Хоч я не народився в Україні, але Україна – в моєму ДНК», - відзначив Тауфік Аль Джунді. За словами місцевих українців, він є одним з активістів української громади в ОАЕ та сприяє просуванню української культури в країнах арабського світу.

Фото: Укрінформ та надані Тауфіком Аль Джунді

Відео: Tawfik Al Joundi