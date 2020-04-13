Світовий конґрес українців до 108–річчя Пласту подякував за роботу з виховання українців у світі

Світовий конґрес українців (СКУ) з нагоди 108-ї річниці подякував Пласту – національній скаутській організації України за важливу роль, яку вона відіграє у вихованні українців у світі.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«108 років з часу першої пластової присяги. Дякуємо Пласту за важливу роль у формуванні поколінь українських лідерів у всьому світі», - йдеться у дописі.

Як відомо, Пласт – національна скаутська організація України, мета якої – сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді.

Рух виник услід за англійським, німецьким та іншими національними молодіжними рухами, і 12 квітня у 1912 році відбулась перша присяга українського Пласту.

На сьогодні Пласт діє у ряді країн світу (зокрема, у США, Аргентині, Канаді, Австралії, Великій Британії, Німеччині, Польщі, Словаччині) та об'єднує пластунів України й української діаспори. Більшість українців світової діаспори виховувалась у Пласті.

В Україні Пласт є найбільшою молодіжною організацією: 118 її осередків діють у всіх областях держави.

Пласт активно співпрацює з органами державної влади та громадськими організаціями, реалізуючи різноманітні соціальні та виховні програми. Протягом року пластуни проводять понад 100 виховних таборів різної спеціалізації, організовують заходи соціально-культурного та виховного спрямування.

Верховна Рада у травні 2019 року ухвалила Закон «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України».

Президент Володимир Зеленський у січні 2020 року підписав закон про особливості державної підтримки пластового, скаутського руху в Україні.

Фото: meest-online.com, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook