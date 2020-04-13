Світовий конґрес українців до 108–річчя Пласту подякував за роботу з виховання українців у світі
Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.
«108 років з часу першої пластової присяги. Дякуємо Пласту за важливу роль у формуванні поколінь українських лідерів у всьому світі», - йдеться у дописі.
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На сьогодні Пласт діє у ряді країн світу (зокрема, у США, Аргентині, Канаді, Австралії, Великій Британії, Німеччині, Польщі, Словаччині) та об'єднує пластунів України й української діаспори. Більшість українців світової діаспори виховувалась у Пласті.
В Україні Пласт є найбільшою молодіжною організацією: 118 її осередків діють у всіх областях держави.
Пласт активно співпрацює з органами державної влади та громадськими організаціями, реалізуючи різноманітні соціальні та виховні програми. Протягом року пластуни проводять понад 100 виховних таборів різної спеціалізації, організовують заходи соціально-культурного та виховного спрямування.
Верховна Рада у травні 2019 року ухвалила Закон «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України».
Президент Володимир Зеленський у січні 2020 року підписав закон про особливості державної підтримки пластового, скаутського руху в Україні.
Фото: meest-online.com, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook